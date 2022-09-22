الدفاع الروسية تنشر توضيحات حول التعبئة الجزئية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

– في إطار التعبئة الجزئية، سيتم استدعاء الرماة ومن خدموا في سلاح الدبابات والمدفعية والسائقين والميكانيكيين.

– لم يتم تحديد ترتيب استدعاء المواطنين من الاحتياط، ولكن تعطى الأولوية لأصحاب تخصصاتهم العسكرية.

– أحد العوامل الرئيسية في التعبئة وجود خبرة قتالية لدى المواطنين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط.

– خلال اليوم الأول من التعبئة الجزئية، حضر قرابة 10 آلاف مواطن إلى شعب التجنيد طوعا.

– لم يتم فرض حصص على عدد المواطنين الذين يتم استدعاؤهم من الاحتياط من الكيانات الإدارية الروسية أو المنظمات الحكومية أو الخاصة.

– سيحصل المواطنون المستدعون على بدل خدمة وفقا لأجورهم حسب رتبهم العسكرية ووظائفهم.

– سيتم إيداع أموال الشخص المستدعى في حسابه الشخصي، أو يمكن تحويلها إلى أفراد أسرته بناء على طلبه.