living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امرأة تبتلع عدداً كبيراً من البطاريات.. وهذا ما حلّ بها!

22
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام أطباء في إيرلندا بإزالة نحو 50 بطارية من أمعاء ومعدة امرأة بعد أن ابتلعتها فيما يبدو أنه عمل متعمد لإيذاء النفس.
وعولجت المرأة البالغة من العمر 66 عاما في مستشفى جامعة سانت فينسينت في دبلن بعد تناول "عدد غير معروف" من البطاريات الأسطوانية، وفقا لتقرير الحالة الذي نُشر يوم الخميس (15 سبتمبر) في المجلة الطبية الإيرلندية.
وكشفت الأشعة السينية عن عدد كبير من البطاريات في بطنها، على الرغم من أنه لحسن الحظ لم يظهر أي منها يعيق الجهاز الهضمي (GI) ولم تظهر أي بطاريات علامات على تلف بنيوي.

واتخذ فريق العلاج في البداية نهجا "محافظا"، ما يعني أنهم راقبوا المريضة عن كثب لمعرفة عدد البطاريات التي ستمر عبر الجهاز الهضمي بمفردها، وعددها.
وخلال فترة أسبوع واحد، مرت خمس بطاريات AA، لكن الأشعة السينية التي تم التقاطها خلال الأسابيع الثلاثة التالية أظهرت أن الغالبية العظمى من البطاريات فشلت في مواصلة التقدم عبر جسدها. وبحلول هذا الوقت، كانت المريضة تعاني من آلام منتشرة في البطن.

ثم خضعت لعملية فتح البطن، حيث وجدوا أن المعدة، التي شدها وزن البطاريات، أصبحت منتفخة وممتدة في المنطقة فوق عظم العانة.
ثم قطع الفريق ثقبا صغيرا في المعدة وأزالوا 46 بطارية من العضو. وشملت هذه بطاريات AA وAAA. وأربع بطاريات إضافية، عالقة في القولون، سحبت في المستقيم وأخرجت من خلال فتحة الشرج - ما رفع العدد الإجمالي للبطاريات المبتلعة إلى 55.

وبعد ذلك، أكد الفحص الأخير بالأشعة السينية أن الجهاز الهضمي للمرأة كان خاليا من البطاريات رسميا وواصلت "الشفاء الهادئ".
وكتب الأطباء في تقرير حالتهم: "على حد علمنا، تمثل هذه الحالة أكبر عدد تم الإبلاغ عنه من البطاريات التي تم تناولها في وقت واحد".

وأفاد الأطباء أن "الابتلاع المتعمد لعدة بطاريات كبيرة الحجم من نوع AA كشكل من أشكال إيذاء النفس المتعمد هو عرض غير عادي".

وفي الحالات الأكثر شيوعا، يمكن للبطاريات أحيانا المرور عبر الجسم دون التسبب في ضرر. ولكن إذا علقت في الحلق، فقد تسبب إصابات خطيرة وحتى تهدد الحياة، وفقا لمستشفيات Benioff للأطفال التابعة لـ UCSF. وذلك لأن اللعاب يطلق تيارا كهربائيا في البطاريات المحاصرة، ما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يحرق المريء ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة الشديد والنزيف.

ويقول تقرير الحالة: "لا ينبغي الاستهانة بإمكانية البطاريات الأسطوانية في إحداث حالات طوارئ جراحية حادة".

"science alert"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout