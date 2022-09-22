living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- سرقة "وقحة" في نيوزيلندا

22
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رصدت مقاطع فيديو 8 لصوص وهم يقتحمون متجرا يقع في مركز تجاري بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، حيث شرعوا في تحطيم الزجاج ونهب ما تحته من مجوهرات.

ولم يأبه اللصوص بوجود المتسوقين في المكان ولا حتى عناصر الأمن، التي ظهرت في الفيديو، فسرقوا المتجر وفروا من المركز التجاري.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن حراس الأمن في المركز التجاري كانوا خائفين، ولم يركضوا خلفهم أحد عناصر الأمن في المكان إلا بعدما غادروا المتجر.

وفي المقابل، حاولت امرأة عاملة في المتجر التصدي للصوص وصرخت عليهم مرارا ” أخرجوا من هنا”، لكن اللصوص تجاهلوها.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على سيارة تبعد كيلومتر واحد من مكان الحادث، يعتقد أنها استخدمت للهروب.

وشوهدت الدماء على السطح الخارجي للسيارة، ومجوهرات متروكة بجانبها على الطريق.

وقال قائد منطقة غرب مدينة أوكلاند، أليس روبرتسون، إن الشرطة تتابع الأمر، لكنها لم تقم بأي اعتقالات بعد، مضيفا: “عناصرنا تعمل بجد لتحديد الجناة ومحاسبتهم”.

وأكد أنه “سيكون هناك انتشار متزايد للشرطة في جميع أنحاء المنطقة وسنواصل القيام بدوريات راجلة منتظمة داخل المجمع”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout