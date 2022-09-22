بالفيديو- سرقة "وقحة" في نيوزيلندا

A + A -

رصدت مقاطع فيديو 8 لصوص وهم يقتحمون متجرا يقع في مركز تجاري بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، حيث شرعوا في تحطيم الزجاج ونهب ما تحته من مجوهرات.

ولم يأبه اللصوص بوجود المتسوقين في المكان ولا حتى عناصر الأمن، التي ظهرت في الفيديو، فسرقوا المتجر وفروا من المركز التجاري.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن حراس الأمن في المركز التجاري كانوا خائفين، ولم يركضوا خلفهم أحد عناصر الأمن في المكان إلا بعدما غادروا المتجر.

وفي المقابل، حاولت امرأة عاملة في المتجر التصدي للصوص وصرخت عليهم مرارا ” أخرجوا من هنا”، لكن اللصوص تجاهلوها.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على سيارة تبعد كيلومتر واحد من مكان الحادث، يعتقد أنها استخدمت للهروب.

وشوهدت الدماء على السطح الخارجي للسيارة، ومجوهرات متروكة بجانبها على الطريق.

وقال قائد منطقة غرب مدينة أوكلاند، أليس روبرتسون، إن الشرطة تتابع الأمر، لكنها لم تقم بأي اعتقالات بعد، مضيفا: “عناصرنا تعمل بجد لتحديد الجناة ومحاسبتهم”.

وأكد أنه “سيكون هناك انتشار متزايد للشرطة في جميع أنحاء المنطقة وسنواصل القيام بدوريات راجلة منتظمة داخل المجمع”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا