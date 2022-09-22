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من هي أصغر مليارديرة في العالم؟

22
SEPTEMBER
2022
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كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الابنة المراهقة لمؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو كيم جونغ جو، أصبحت أصغر مليارديرة في العالم.

وذكرت "فوربس" أن كيم جونغ يون، ابنة كيم جونغ جو، الذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، ورثتا بالتساوي 30.78% لكل منهما من حصة NXC، الشركة القابضة الشخصية لوالدهما.

وNXC التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية هي أكبر مساهم في Nexon المدرجة في اليابان، بحصة تبلغ 48% تقريبا.

وجنبا إلى جنب مع الأسهم الحالية للأختين في NXC، تبلغ قيمة حصصهما في الشركة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وبعد خصم "ضريبة الميراث" الخاصة بهما، والتي تحسبها "فوربس" بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما (كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى ضرائب الميراث في العالم)، تقدر ثروة جونغ يون وجونغ مين بمليار دولار لكل منهما.

ولفتت "فوربس" إلى أن زوجة كيم جونغ جو، يو جونغ هيون، وهي بالفعل مليارديرة، ورثت 4.57% من NXC من زوجها.

وساعدت يو (53 عاما)، زوجها الراحل جونغ جو، في تأسيس Nexon عام 1994 ولا تزال تعتبر أكبر مساهم في NXC بحصة 34%. وظهرت لأول مرة في قائمة أغنى 50 شخصا في كوريا الجنوبية هذا العام بثروة صافية قدرها 3 مليارات دولار.

ولا يعرف الكثير عن عائلة جونغ جو، ولكن جونغ يون، وشقيقتها الكبرى، جونغ مين، ولدتا في 2004 و2002 على التوالي. وفي سن الثامنة عشرة، أصبحت جونغ يون أصغر مليارديرة حاليا في العالم.

روسيا اليوم
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