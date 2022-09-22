Military Times: الشركات الدفاعية الأمريكية تختبر الأسلحة في أوكرانيا

A + A -

أفادت صحيفة Military Times، بأن شركات صناعات دفاعية أمريكية، يمكن أن تستخدم النزاع في أوكرانيا لاختبار مشاريعها التجريبية في مجال إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، أن بعض الشركات الأمريكية تقوم بذلك فعلا.

وقال غافريلوف، في مؤتمر لرابطة الدفاع الوطني الأمريكية الصناعية في تكساس: "إذا كانت لديكم أي أفكار أو مشاريع رائدة تحتاج إلى اختبار قبل البدء بإنتاجها بشكل تجاري، فيمكنكم إرسالها إلينا لاختبارها وسنقدم من جانبنا كل الملاحظات وما يجب القيام به لتحسينها".

وشدد نائب الوزير على أنه، سيكون من السهل بيع الأسلحة التي أثبتت نجاعتها خلال النزاع في أوكرانيا.

وأشار غافريلوف إلى أن بعض هذه الشركات، قامت بالفعل بإرسال نماذج معدات حربية إلى أوكرانيا قبل البدء بإنتاجها، ولا سيما التكنولوجيات المضادة للدرونات الجوية وكذلك الخاصة بالحماية من التشويش.

وأضاف: "ومن ثم تعود هذه الشركات، بمنتجات قادرة على المنافسة في السوق لأنه تم اختبارها في منطقة تشهد عمليات قتالية".

في يوليو الماضي، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده تحولت إلى "ساحة اختبار" ودعا منتجي الأسلحة في الغرب، لاختبار منتجاتهم الجديدة في ساحة المعركة ضد روسيا.