living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

Military Times: الشركات الدفاعية الأمريكية تختبر الأسلحة في أوكرانيا

22
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة Military Times، بأن شركات صناعات دفاعية أمريكية، يمكن أن تستخدم النزاع في أوكرانيا لاختبار مشاريعها التجريبية في مجال إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، أن بعض الشركات الأمريكية تقوم بذلك فعلا.
وقال غافريلوف، في مؤتمر لرابطة الدفاع الوطني الأمريكية الصناعية في تكساس: "إذا كانت لديكم أي أفكار أو مشاريع رائدة تحتاج إلى اختبار قبل البدء بإنتاجها بشكل تجاري، فيمكنكم إرسالها إلينا لاختبارها وسنقدم من جانبنا كل الملاحظات وما يجب القيام به لتحسينها".

وشدد نائب الوزير على أنه، سيكون من السهل بيع الأسلحة التي أثبتت نجاعتها خلال النزاع في أوكرانيا.

وأشار غافريلوف إلى أن بعض هذه الشركات، قامت بالفعل بإرسال نماذج معدات حربية إلى أوكرانيا قبل البدء بإنتاجها، ولا سيما التكنولوجيات المضادة للدرونات الجوية وكذلك الخاصة بالحماية من التشويش.

وأضاف: "ومن ثم تعود هذه الشركات، بمنتجات قادرة على المنافسة في السوق لأنه تم اختبارها في منطقة تشهد عمليات قتالية".

في يوليو الماضي، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده تحولت إلى "ساحة اختبار" ودعا منتجي الأسلحة في الغرب، لاختبار منتجاتهم الجديدة في ساحة المعركة ضد روسيا.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout