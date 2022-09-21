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فازا بجائزة يانصيب قيمتها 1,3 مليار دولار..

21
SEPTEMBER
2022
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بعد شهرين تقريبا من الإعلان عن رقم التذكرة الفائزة بجائزة اليانصيب الأميركية "ميغا ميلينز" البالغة قيمتها 1.34 مليار دولار، تقدم أخيرا شخصان للفوز بها.

وقالت "يو أس توداي" إن الفائزين اللذين اختارا عدم الكشف عن هويتهما اتفقا قبل شراء التذكر على تقاسم الجائزة في حال الفوز.

وقال هارولد ميس، مدير جائزة اليانصيب في ولاية إلينوي، في بيان: "الفائزان الآن في موقع يحسدان عليه لتقرير ما يجب فعله بثروتهما المكتشفة حديثا".

وتم الإعلان عن التذكرة الفائزة في 29 يوليو، لكن لم يتقدم سعيد الحظ لأخذ جائزته منذ ذلك الحين.

وتم شراء التذكرة في متجر "سبيدواي" الصغير في مدينة ديس بلاينز، الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب شيكاغو بولاية إلينوي.

وتم تصنيف قيمة للجائزة الكبرى البالغة 1.34 مليار دولار على أنها ثاني أكبر جائزة في تاريخ "ميغا ميلينز"، بعد الفوز بجائزة بقيمة 1.54 مليار دولار في أكتوبر 2018.

وتم تقسيم أكبر جائزة كبرى إجمالية، 1.59 مليار دولار في يناير 2016، بين ثلاث تذاكر.

 

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