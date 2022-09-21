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النص الكامل لمرسوم التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا

21
SEPTEMBER
2022
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نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية، للكرملين، الأربعاء، المرسوم الخاص بالتعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، الذي أعلنه في وقت سابق اليوم، الرئيس فلاديمير بوتن.
 
ووفقا للنص الذي نشره الكرملين حول التعبئة الجزئية في موقعه الإلكتروني، فقد اتخذ قرار التعبئة العامة الجزئية وفقا للقوانين الفيدرالية، ويتضمن النص التفاصيل التالية.
 
وفقا للقوانين الفيدرالية الصادرة في 31 مايو 1996 "بشأن الدفاع"، وفي 26 فبراير 1997 "بشأن التحضير للتعبئة، والتعبئة في روسيا الاتحادية"، والقوانين المؤرخة في 28 مارس 1998 الخاصة " بالواجب العسكري والخدمة العسكرية" تقرر:

الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية اعتبارا من 21 سبتمبر 2022.

القيام بدعوة مواطني روسيا الاتحادية للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية.
يتمتع مواطنو روسيا الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسية.

إثبات أن مستوى الأجور لمواطني روسيا الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بالتعبئة في القوات المسلحة الروسية يتوافق مع مستوى أجور الأفراد العسكريين المتعاقدين العاملين في القوات المسلحة الروسية.
 يستمر سريان عقود الخدمة العسكرية التي يبرمها العسكريون حتى نهاية فترة التعبئة الجزئية، باستثناء حالات فصل العسكريين من الخدمة العسكرية على الأسس التي يحددها هذا المرسوم.
 
 شروط الإعفاء
 
يتم تحديد أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة الجزئية للجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية بموجب عقد، وكذلك مواطني روسيا الاتحادية، الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية للتعبئة في القوات المسلحة للاتحاد الروسي :
• حسب العمر، إذا تجاوزا السن الأقصى للخدمة العسكرية.
 
• حسب الحالة الصحية، مرتبط باعتراف اللجنة الطبية العسكرية بأن الشخص غير صالح للخدمة العسكرية، باستثناء الأفراد العسكريين الذين أعربوا عن رغبتهم في مواصلة الخدمة العسكرية.
 
• فيما يتعلق بدخول حكم المحكمة حيز التنفيذ بشأن فرض عقوبة في شكل سلب الحرية.
 
الهيئات المسؤولة عن تنفيذ القرار وتسهيله
 
على الحكومة الروسية تمويل أنشطة التعبئة الجزئية، واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى خلال فترة التعبئة الجزئية.

 على كبار المسؤولين في كيانات روسيا الاتحادية ضمان تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية من أجل التعبئة في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالعدد المطلوب والآجال التي تحددها وزارة الدفاع الروسية لكل كيان من الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية.

 منح مواطني روسيا الاتحادية العاملين في المجمعات الصناعية العسكرية الحق في تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية للتعبئة (خلال فترة العمل في هذه المؤسسات)، وتحدد حكومة روسيا الاتحادية فئات مواطني روسيا الاتحادية الذين يُمنحون حق التأجيل وإجراءات منحه.
 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره رسميا.


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