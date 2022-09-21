"تصعيد روسي كبير"... بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال!

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

وقال بوتين في كلمة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي: