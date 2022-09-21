صادرات الغاز والفحم الحجري الروسي إلى الصين تسجل رقما قياسيا

A + A -

قالت السفارة الروسية في بكين، اليوم الأربعاء، إن صادرات الفحم والغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين سجلت في شهر أغسطس الماضي رقما قياسيا تاريخيا.

وأضافت السفارة الروسية في بيان أنه "وفقا للإدارة العامة للجمارك لجمهورية الصين الشعبية، استوردت الصين في أغسطس، كميات من الغاز الطبيعي من روسيا بإجمالي 409.37 مليون دولار أمريكي. وهذا الرقم هو الأعلى منذ يناير 2017 على الأقل".

كما سجلت صادرات الفحم في أغسطس أعلى مستوى لها في الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت 8.542 مليون طن.

وبحسب الجمارك الصينية، فقد زادت الشحنات بنسبة 15% مقارنة بشهر يوليو، وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 57%.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن حجم التجارة مع الصين يقترب من 200 مليار دولار، وهذا العام سيكون ما بين 180 مليار دولار و190 مليار دولار.