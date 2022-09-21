living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صادرات الغاز والفحم الحجري الروسي إلى الصين تسجل رقما قياسيا

21
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت السفارة الروسية في بكين، اليوم الأربعاء، إن صادرات الفحم والغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين سجلت في شهر أغسطس الماضي رقما قياسيا تاريخيا.

وأضافت السفارة الروسية في بيان أنه "وفقا للإدارة العامة للجمارك لجمهورية الصين الشعبية، استوردت الصين في أغسطس، كميات من الغاز الطبيعي من روسيا بإجمالي 409.37 مليون دولار أمريكي. وهذا الرقم هو الأعلى منذ يناير 2017 على الأقل".

كما سجلت صادرات الفحم في أغسطس أعلى مستوى لها في الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت 8.542 مليون طن.

وبحسب الجمارك الصينية، فقد زادت الشحنات بنسبة 15% مقارنة بشهر يوليو، وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 57%.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن حجم التجارة مع الصين يقترب من 200 مليار دولار، وهذا العام سيكون ما بين 180 مليار دولار و190 مليار دولار.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout