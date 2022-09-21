شولتس يطالب بدعم دولي لألمانيا كي تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطابه في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن ألمانيا تود أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وطلب دعم ترشيح بلاده.

وأضاف شولتس: "دأبت ألمانيا على الدعوة إلى إصلاحات وتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسنوات عديدة.. ألمانيا مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية كعضو دائم .. أطلب منكم دعم ترشيح بلادنا التي تحترم مبادئ الأمم المتحدة وتؤيد التعاون وتشارك فيه".

والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هم حاليا الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.