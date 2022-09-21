بورصة موسكو تسجل تراجعاً

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انخفض مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، بنحو ملحوظ، في ظل قيام مضاربين بموجة بيع، بعد الإعلان عن تنظيم استفتاء حول انضمام جمهورتي لوغانسك و دونيتسك إلى روسيا.

وبحلول الساعة 15:22 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 5.57% إلى 2295.75 نقطة.

في حين انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.99% إلى 1210.87 نقطة، وفقا لبيانات البورصة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات جمهورتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.

وأكد خبراء أن التراجع في مؤشري بورصة موسكو مؤقت ويأتي بسبب المضاربات في السوق الروسية.