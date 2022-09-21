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شولتس: الإستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا “غير مقبولة”

21
SEPTEMBER
2022
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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن “الاستفتاءات الوهمية” التي تعتزم روسيا تنظيمها في مناطق أوكرانية عدة “غير مقبولة”.

وقال شولتس في تصريحات للصحافيين أدلى بها على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “من الواضح جدا أن هذه الاستفتاءات الوهمية غير مقبولة ولا يغطيها القانون الدولي”.

وأضاف المستشار: “كل ذلك ليس إلا عدوان إمبريالي يتم تمويهه”، داعيا روسيا إلى سحب جنودها.

واليوم، أعلنت السلطات التي أقامتها موسكو في أربع مناطق أوكرانية أنها ستنظّم “استفتاءات” عاجلة من 23 أيلول وحتى 27 منه حول الانضمام إلى روسيا.

 

من جهتها، تعهّدت الرئاسة الأوكرانية “القضاء” على التهديد الروسي، في حين شبّهت وزارة الدفاع الاستفتاءات المزمع تنظيمها بـ”آنشلوس”، في إشارة إلى عملية ضم جمهورية النمسا إلى ألمانيا النازية في 12 آذار 1938.

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