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غوتيريش يحذر من "سخط عالمي" يلوح في الأفق في الشتاء

20
SEPTEMBER
2022
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، أمام قادة العالم أجمع من مخاطر "سخط عالمي في الشتاء" من جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية، من الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار المناخي.

ولفت غوتيريش في افتتاح فاعليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة الى أن "أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق"، منددا بـ"خلل هائل" يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها.
      
واعتبر الأمين العام أن هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب. وقال غوتيريش: "دعونا لا نخدع أنفسنا. نحن في بحر هائج. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء".  

وعلى الرغم من هذه المخاطر، المجتمع الدولي "مشلول"، وفق غوتيريش الذي لفت إلى مخاطر "انقسامات خطرة بين الغرب والجنوب".
     
وأشار إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية تقوّض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي والثقة لا سيما تلك التي تضعها المجتمعات في المؤسسات الديمقراطية".
      
وقال: "لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو".

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