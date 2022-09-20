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ترامب يسخر من موقع بايدن خلال جنازة الملكة إليزابيث: هذا ما حدث لأمريكا

20
SEPTEMBER
2022
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سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الموقع الذي تم تخصيصه للرئيس الحالي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي أقيمت الاثنين.
وحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية أكثر من 500 شخصية أجنبية، تضم رؤساء وزعماء وموفدين من دولهم، حيث جلسوا في قاعة «وستمنستر» لوداع الملكة الراحلة.
وجلس الرئيس الأمريكي بايدن وزوجته جيل في الصف الرابع عشر، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف لندن».
واستغل ترامب هذه الفرصة للسخرية من بايدن، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي Truth Social: «إذا كنت أنا الرئيس، فإنهم بالطبع لم يكونوا ليخصصوا لي هذا المقعد في الخلف».
ونشر ترامب تعليقه إضافة إلى صورة تشير إلى موقع الرئيس الأمريكي في الجنازة، واضعاً سهماً أحمر يشير إليه، وقال: «هذا ما حدث لأمريكا خلال شهور قليلة، لا يوجد احترام. إلا أن هذه فرصة جيدة للرئيس الحالي كي يتعرف عن قرب إلى زعماء دول العالم الثالث». وأضاف: «سوق العقارات مثل الحياة مثل السياسة، الموقع يعني كل شيء».
وعلّقت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، قائلة: «تصريحات ترامب ليس لها ما يبررها على الإطلاق، لأن هذا المقعد لم يكن ليتغير في حالة وجوده رئيساً للولايات المتحدة، كونه ليس قريباً للملكة، وليس ملكاً، كما أن الولايات المتحدة ليست عضواً في الكومنولوث». وأشارت «تلغراف» إلى أنه تم وضع زعماء دول الكومنولث في المقدمة أمام زعماء آخرين، وفقاً للبروتوكول.

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