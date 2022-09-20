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"سلوك مخزي"... استياءٌ بريطاني من رئيس وزراء كندا

20
SEPTEMBER
2022
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أثار مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث، استياء البريطانيين الذين رأوا فيه سلوكا لا يتناسب وحالة الحداد التي تمر بها بريطانيا.

ويظهر ترودو في الفيديو واقفا بجانب بيانو، وهو يغني مقطعا من أغنية "بوهيميان رابسودي" لفرقة الروك البريطانية "كوين".

وقالت تقارير، إن العازف الكندي الشهير غريغوري تشارلز هو من كان يعزف الأغنية.

ورصدت تقارير بريطانية ردود الفعل على فيديو ترودو، حيث وصف كثيرون سلوكه بـ"المخزي"، وعبّر كثيرون عن استيائهم من غناء ترودو قائلين: "أنت هنا لحضور جنازة وليس للغناء".

ووفق تقارير فقد صوّر الفيديو في قاعة فندق كورنثيا لندن، والذي يعد أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية، السبت الماضي، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا في حالة حداد على الملكة الراحلة.

وردا على تلك التعليقات، أصدر مكتب ترودو بيانا جاء فيه: "بعد العشاء، انضم السيد ترودو لتجمع صغير مع أعضاء الوفد الكندي الذين اجتمعوا للإشادة بالملكة الراحلة وخدماتها".

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