صحيفة إيطالية: بلدان الإتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثـورة الخبز"!

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توقعت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الخبز في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شعبية واندلاع “ثورة خبز” حقيقية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أسعار الخبز في أوروبا وصلت لمستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% في المتوسط .

ولفت الصحفي الإيطالي إيمانويل بونيني إلى أن ربع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة تؤثر بشكل وثيق على الحياة اليومية للعائلات، ويتعين على الكتلة المكونة من 27 دولة التعامل مع زيادات في الأسعار. حتى الآن تمكنت فقط فرنسا وهولندا من كبح هذا الارتفاع نوعا ما، حيث بلغت نسبة الارتفاع لديهما 8.2 و9.6% على التوالي”.

وذكر بونيني إن الإيطاليين واجهوا أكثر من مرة في التاريخ ارتفاعا حادا في أسعار الخبز، وقد أدى ذلك دائما إلى أعمال شغب.

يذكر أن صحف غربية أكدت في وقت سابق بأن القارة العجوز سوف تنزلق إلى أتون العصور الوسطى في حال تخليها عن الغاز الروسي، حيث تسبب أزمة الطاقة حدوث سلسلة أزمات متتالية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري.

ولكبح جماح التضخم يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، حيث سبق ورفعها بمقدار 50 نقطة أساس في تموز.

ودعت مجموعة من قادة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدلات الفائدة سريعًا لمكافحة التضخم المتسارع الذي من المرجح أن يسجل 9% هذا الشهر، ما يعزز من احتمالية رفع الفائدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تشير التوقعات إلى تسجيل التضخم 9% هذا الشهر في منطقة اليورو، مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

يشعر صانعو السياسة بقلق متزايد من ارتفاع التضخم في الأجل الطويل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في جهود البنك لمكافحة التضخم.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع الفائدة إلى حد كبير، لمستوى يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر الشهر الماضي في أول زيادة له منذ أكثر من 10 سنوات.

في ظل جهود مكافحة التضخم، تزداد المخاوف من أن أسعار الطاقة المرتفعة ستقلل من الاستهلاك وتؤثر في الناتج الصناعي، مما يدفع المنطقة إلى حالة من الركود خلال أشهر الشتاء.