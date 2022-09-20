living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين ترد على تصريحات بايدن بشأن دعم تايوان في حال وقوع هجوم

20
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتجت الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد واشنطن لمساعدة تايوان في حال وقوع هجوم، وأكدت بكين أيضا أنها لن تتسامح مع أي محاولات لتقسيم البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: “بكين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة للولايات المتحدة بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، وقد قدمت بكين احتجاجا صارما إلى واشنطن بشأن ذلك”.

وأضافت أن تصريحات الجانب الأمريكي تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتنتهك بشكل خطير التزام الولايات المتحدة المهم بعدم دعم استقلال تايوان، و”ترسل إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في الجزيرة”.

كما أكدت المتحدثة أن الصين لن تتسامح مع محاولات تقسيم البلاد، وتحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة: “هناك صين واحدة فقط في العالم، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هو الطموح المشترك والواجب المقدس لكل أبناء وبنات الصين.. لن نتسامح مع أي إجراءات تهدف إلى تقسيم البلاد، ونحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.

وأوضحت أن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل آفاق إعادة التوحيد السلمي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح مؤخرا في مقابلة مع شبكة “سي بي إس إن” بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان اذا قامت الصين بغزوها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout