وزيرة الخارجية الفرنسية: لن يكون هناك عرض أفضل لإيران

A + A -

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الاثنين، أنه “لن يكون هناك عرض أفضل لإيران”، بالنسبة لإحياء الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات كاترين كولونا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أنها لم تستبعد احتمال لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي سيكون حاضرا في نيويورك هذا الأسبوع، مضيفة: “سنرى ما سيأتي به هذا الأسبوع”.

وأشارت كولونا إلى “نافذة الفرصة الاخيرة ستغلق قريبا” لإحياء الاتفاق النووي الذي يعود تاريخه إلى يوليو 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ذلك بثلاث سنوات.