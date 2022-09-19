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أشاد الملك تشارلز الثالث بوالدته الملكة إليزابيث الثانية بملاحظة على نعشها أثناء دفنها يوم الاثنين.

وفي الملاحظة التي تم وضعها داخل إكليل من الزهور وأوراق الشجر التي اختارها تشارلز، كتب الملك الجديد، “في ذكرى المحبة والمخلصين”.

ووقع العاهل البريطاني، المذكرة باسمه الأول، تشارلز، متبوعًا بالحرف R.

ويرمز الحرف R إلى كلمة ريكس، وهي تعني “الملك” أو “الحاكم” باللغة اللاتينية.

وأصدر تشارلز عددا من الرسائل الشخصية عن الملكة الراحلة، عبر فيها عن أنه سيفتقد “والدتي الغالية”.

وقاد الملك، وهو الابن الأكبر بين أبناء الملكة الأربعة، أفراد العائلة المالكة والجمهور خلال جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان الأحد، “على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها”.

ومضى يقول “بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم الذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين”.

وبعد القداس في وستمنستر آبي، ينتقل نعش الملكة إلى وندسور حيث ستُدفن مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.