الكرملين يعلق على زيارة بيلوسي إلى أرمينيا

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علّق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا إلى أرمينيا، حيث صرّح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن الزيارة مرحب بها إذا اسهمت في إحلال السلام في القوقاز.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "كل ما يمكن أن يساعد، ليس بالكلام، بل بالأفعال، في تطبيع العلاقات واستقرار الوضع على الحدود، كل هذا يمكن الترحيب به".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن النتيجة الحقيقية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى يريفان ستظهر بمرور الوقت.

هذا، وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد غادرت أمس أرمينيا بعد زيارة استمرت يومين.