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مصـرع سجين بعد تعذيبه بأغنية «بيبي شارك»!

19
SEPTEMBER
2022
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لقي سجين أمريكي مصرعه بعد تــع ذيبه بطريقة غريبة.

وتُوفي السجين جون باسكو عندما بالغ ضباط سجن مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية في تعـ ـذيب الرجل داخل الزنزانة بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة «بيبي شارك» دون توقف، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً عن صحيفة «نيبوست».

وقال مسؤولو مركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما: «بعد فترة، تم العثور على باسكو في حالة عدم استجابة».

وأشار مسؤولو السجن إلى أن الضباط حاولوا إنعاش باسكو حتى وصول الإسعاف، لكن جهودهم باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته.

وتم فتح تحقيق في الحادث ومساءلة ضباط السجن، وقال المتحدث باسم السجن مارك أوبجراند: «إنه لا توجد علامات واضحة على وجود تلاعب، وإن المحققين سينظرون في احتمال تناول جرعة زائدة من المخدرات سبب الوفاة».

وكان باسكو قد رفع دعوى قضائية ضد مقاطعة أوكلاهوما، متهماً ضباط احتجاز سابقين بإجباره هو وزملائه على الاستماع المتكرر لأغنية الأطفال «بيبي شارك» وهم مقيدي الأيدي إلى الحائط.

وقال كاميرون سبرادلينغ، محامي باسكو، إنه وجد الظروف المحيطة بوفاة باسكو مزعجة، وطلب الحفاظ على جميع الأدلة مع بدء التحقيق.

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