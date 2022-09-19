انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة ميليتوبول

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أفاد مراسل "ريا نوفوستي" أن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حاوية قمامة في مدينة ميليتوبول انفجرت قرب سيارة كانت تقل مدنيين ولم يصب أحد بأذى.

ويذكر أن مدينة ميليتوبول تتعرض للقصف بشكل مستمر من قبل القوات الأوكرانية وقد سمع يوم السبت دوي 5 انفجارات أدت إلى تدمير خطوط الكهرباء جنوبي المدينة.

ووفقا لتصريحات فلاديمير روجوف رئيس حزب "نحن مع روسيا" وعضو مجلس الإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه، فقد تم تفجير مقر الحزب في أوائل سبتمبر كما وتم قصف المدينة من قبل القوات الأوكرانية حال الإعلان عن نتائج الاستفتاء في موضوع الانضمام إلى روسيا.

وقد سيطر الجيش الروسي منذ بداية العملية الخاصة التي بدأت في الـ 24 من فبراير على قاطع آزوف من منطقة زابوروجيه ومنطقة خيرسون بأكملها.

حيث تم تعيين إدارات جديدة في المناطق المحررة وبدأ تداول الروبل كعملة رسمية فيها وباشرت القنوات التلفزيونية والإذاعية ببث برامجها باللغة الروسية.