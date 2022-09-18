هؤلاء هم زعماء العالم الذين يحضرون جنازة الملكة إليزابيث...بالأسماء

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تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن غدا الاثنين بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة.

وفي ما يلي أسماء بعض المتوقع حضورهم والدول التي لم تتم دعوتها:

* الحضور الملكي

- الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان

- الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا

- الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا

- خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق

- الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا

- الملكة مارغريت الثانية ملكة الدانمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري

- الملك كارل غوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد

- الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النروج

- الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان

- سلطان بروناي حسن البلقية

- العاهل الأردني الملك عبد الله

- الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود

- ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

- ملك ليسوتو ليتسي الثالث

- الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين

- الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورغ

- السلطان عبد الله من باهانج الماليزية

- أمير موناكو ألبرت الثاني

- ولي عهد المغرب مولاي حسن

- سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

- رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

- ملك تونجا توبو السادس

* زعماء الدول

أميركا

- جو بايدن وجيل بايدن، الرئيس الأميركي والسيدة الأولى للولايات المتحدة

- جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا

- جايير بولسونارو، رئيس البرازيل

- باولا ماي ويكيس، رئيسة ترينيداد وتوباجو

- ساندرا ميسون، رئيسة بربادوس

- آندرو هولنيس، رئيس وزراء جامايكا

- فلويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز

- سوزان دوجان، الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين

أوروبا والشرق الأوسط



- إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا

- فرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا

- سيرجيو ماتاريلا، رئيس إيطاليا

- مايكل دانييل هيغينز، رئيس أيرلندا

- مايكل مارتن، رئيس وزراء إيرلندا

- مارسيلو ريبلو دي سوزا، رئيس البرتغال

- ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا

- كاتالين نوفاك، رئيسة هنغاريا

- أندريه دودا، رئيس بولندا

- إيجيلس ليفيتس، رئيس لاتفيا

- جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا

- سولي نينيستو، رئيس فنلندا

- كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة اليونان

- جورج فيلا، رئيس مالطا

- نيكوس اناستاسيادس، رئيس قبرص

- شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي

- أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية

- ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

- مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر

- إسحق هرتسوغ، رئيس إسرائيل

- محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني

أفريقيا

- سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا

- يمي أوسينباجو، نائب رئيس نيجيريا

- نانا أكوفو أدو، رئيس غانا

- وليام روتو، رئيس كينيا

- علي بونجو، رئيس الغابون

- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العسكري السوداني

آسيا

- دروبادي مورمو، رئيسة الهند

- وانغ كيشان، نائب رئيس الصين

- رانيل فيكريمسينجي، رئيس سري لانكا

- الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش

- جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا

- أنتوني ألبانيسي، رئيس وزراء أوستراليا

- يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية

- حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة

* الدول غير المدعوة

دعت بريطانيا رؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات ديبلوماسية كاملة.

ومن بين الدول التي لم تُدع، سوريا وفنزويلا لأن لندن ليست لديها حاليا علاقات ديبلوماسية طبيعية مع تلك الدول.



كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو روسيا البيضاء أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.