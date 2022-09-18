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بايدن يصل بريطانيا.. ويحظى باستثناء

18
SEPTEMBER
2022
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وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى لندن برفقة زوجته، ليل السبت الأحد، للمشاركة في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وذلك مع توافد كبار الشخصيات العالمية إلى العاصمة البريطانية لحضور الجنازة المقررة الاثنين.

ووصل بايدن والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى مطار "ستانستيد"، خارج لندن، على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان ".

وحظي الزوجان باستقبال بسيط، حضرته جين هارتلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، وممثلة الملك البريطاني في مقاطعة إسكس، جينيفر ماري تولهورست.

وغادر بايدن وزوجته المطار في السيارة الرئاسية المصفحة التي أطلق عليها اسم "الوحش".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بايدن وزوجته منحا استثناءً من جانب السلطات البريطانية، حيث سيسافران بـ"السيارة الوحش" عندما يتنقلان في العاصمة البريطانية.

في المقابل، سيستقل مثلا إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو حافلة تقل أيضا شخصيات عالمية أخرى.

ومن المقرر أن يشارك بايدن وزوجته، الأحد، في تقديم واجب العزاء في رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ويوقع على كتاب العزاء الرسمي الخاص بالملكة.

وفي وقت لاحق، سيشارك في حفل استقبال يقيمه الملك تشارلز الثالث.

ومن بين القادة الذين وصلوا لندن بالفعل، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

 

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