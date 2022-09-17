ضحايا ومفقودون جراء انهيار منجم في إندونيسيا

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم وفقد آخرون في انزلاق للتربة بمنجم جراء أمطار غزيرة هطلت في مقاطعة كامنتان الغربية بإندونيسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين محليين قولهم اليوم: “أن عناصر الإنقاذ انتشلوا سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة منجما للذهب مخالفاً للقانون كان يعمل فيه نحو20 شخصاً” مشيرين إلى أن المنجم يقع على سفح تلة وحصل الانهيار جراء أمطار غزيرة هطلت في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو.

وأوضح المسؤولون أنه تم العثور على خمسة جرحى أيضاً فيما ما يزال بقية العاملين في عداد المفقودين.

بدورها ذكرت الشرطة المحلية أن تعزيزات أرسلت إلى المنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ التي قد تستغرق اسبوعا لكن إذا تواصل هطول الأمطار فقد تضطر السلطات لتأجيل عمليات البحث لتجنب أي انهيارات أرضية أخرى.

وكثيراً ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة وخصوصاً في موسم الأمطار.