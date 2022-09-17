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قبرص تُرحّب برفع الحظر الأميركي على استيرادها الأسلحة

17
SEPTEMBER
2022
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رحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، السبت، بقرار الولايات المتحدة الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على الجزيرة المقسمة، بشرط أن تواصل نيقوسيا منع السفن الحربية الروسية من دخول موانئها.

وقال أناستاسيادس عبر تغريدةٍ في حسابه في “تويتر”: “هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “رفع أمس الجمعة القيود التجارية على المعدات الدفاعية عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف برايس أنّه “مع الرفع الكامل للحظر، يُتوقع أن تواصل قبرص تعاونها مع واشنطن، لا سيما من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود والصيانة”.

تركيا، من جهتها، نددت بتوسيع الولايات المتحدة الأميركية نطاق قرار رفع حظر السلاح المفروض على قبرص منذ أكثر من 30 عاماً، داعيةً واشنطن إلى “اتباع سياسة متوازنة تجاه طرفي جزيرة قبرص”.

وأكّدت وزارة الخارجية التركية، اليوم، دعمها لموقف قبرص الشمالية إزاء قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص الجنوبية. وقال البيان إن “قرار واشنطن، الذي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطرفين في جزيرة قبرص، سيجعل قبرص الجنوبية أكثر تعنتاً ويؤثر سلباً في المساعي الرامية إلى إيجاد حل لقضية قبرص، ويؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط”.

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