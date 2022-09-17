قبرص تُرحّب برفع الحظر الأميركي على استيرادها الأسلحة

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رحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، السبت، بقرار الولايات المتحدة الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على الجزيرة المقسمة، بشرط أن تواصل نيقوسيا منع السفن الحربية الروسية من دخول موانئها.

وقال أناستاسيادس عبر تغريدةٍ في حسابه في “تويتر”: “هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن”.