غوتيريش يتوقع لقاء بايدن لمناقشة قضايا الغذاء والطاقة والمناخ

وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “من المرجح أن اجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل”.

وأضاف أنه “من المخطط مناقشة القضايا الرئيسية المطروحة الآن على أجندة الشؤون العالمية.. سنناقش النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم، وسنناقش المناخ، والزيادة المتسارعة لأسعار الغذاء والطاقة بعد الحرب في أوكرانيا”.