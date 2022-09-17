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ضبط متحرش في طابور وداع نعش الملكة إليزابيث!

17
SEPTEMBER
2022
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وجهت شرطة لندن تهمتين متعلقتين باعتداءات جنسية لشاب، بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء، في حديقة يصطف بها الناس في طابور المعزين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.
ووقف عشرات الآلاف في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتحمل بعضهم مشقة الانتظار طوال الليل، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.
ولفتت شرطة العاصمة في بيان الى أن "أديو أديشين (19 عاما) الذي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الجمعة وجهت إليه أيضا تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي".
وقال نائب مساعد قائد الشرطة ستيوارت كوندي: "مثلما رأى الواقفون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للتحرك على الفور واعتقال الرجل".
وأكد كوندي أن "أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع صاحبة الجلالة".

 

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