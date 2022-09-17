living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

‏"UBER" تردّ على تعرض أنظمتها للاختراق بواسطة "هاكر" يبلغ 18 عاماً!

17
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علقت شركة "أوبر" الأميركية لخدمات النقل، اليوم الجمعة، على تعرض أنظمتها الداخلية للاختراق.‏
تمكن "هاكر"، يبلغ من العمر 18 عاما، من الوصول إلى شبكة الشركة، وأجبرها على قطع العديد من الاتصالات الداخلية والأنظمة الهندسية دون اتصال بالإنترنت، وفقا لما ذكره تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتمكن "الهاكر" من اختراق تطبيق المراسلة "سلاك"، الذي يستعمله موظفو "أوبر" في مكان عملهم، واستخدمه لإرسال رسالة إلى الموظفين يعلمهم من خلاله فيه أن النظام قد تعرض لخرق في البيانات.

وزعمت "نيويورك تايمز" أن المتسلل كان قادرا على الوصول إلى أنظمة داخلية أخرى للشركة، بل ونشر صورة فاضحة على صفحة معلومات داخلية للموظفين.

والخميس، أوقفت "أوبر" تشغيل نظام المراسلة "سلاك"، بعد أن تلقي الموظفون رسالة من "الهاكر".
وفي أول رد منها، أكدت "أوبر" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها أنها كانت تستجيب "لحادث أمن إلكتروني"، وأكدت أنه لا توجد مشاكل مع خدمة الشركة، التي تعمل في أكثر من 10 آلاف مدينة حول العالم.

وأضافت "أوبر" في تغريدة لها على "تويتر" تؤكد تعرضها للهجوم: "نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا عندما تصبح متاحة".

يشار إلى أن شركة "أوبر" سبق لها وأن تعرض لاختراق، إذ يخضع كبير مسؤولي الأمن السابق، جوزيف سوليفان، للمحاكمة بشأن مزاعم بأنه رتب لدفع 100 ألف دولار للقراصنة، كجزء من محاولة للتغطية على هجوم عام 2016، حيث سُرقت معلومات شخصية لنحو 57 مليون عميل وسائق.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout