ملياردير هندي يتجاوز بيزوس في قائمة أغنياء العالم.. هذا ما بلغته ثروته!

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تجاوز الملياردير الهندي غوتام أداني، نظيره الأمريكي جيف بيزوس، في قائمة أغنياء العالم، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وأوضحت الوكالة أن أداني الذي بدأ هذا العام في المرتبة الـ14 بقائمة أغنى أغنياء العالم، قفزت ثروته في غضون شهور لتصل إلى نحو 147 مليار دولار، متخطيا بيزوس، مالك "أمازون".

ولفتت إلى أن أداني وبرغم القفزة الكبيرة التي شهدتها ثروته، إلا أنه يبقى متأخرا بفارق كبير على أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك.

وتقدر ثروة ماسك بنحو 260 مليار دولار.

واستفاد أداني من هذا الصعود السريع بعد أن ارتفعت قيمة أسمهم شركته "أداني إنتربرايسس" إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع وصل لنحو ألف في المئة منذ عام 2020.

بالمقابل انخفض صافي ثروة جيف بيزوس إلى 145.8 مليار دولار، بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة نيويورك.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخص من آسيا في المراتب العليا لمؤشر الثروة.

اللافت أن مشوار أداني مع الثراء بعد عقب تركه الدراسة، وتوجهه إلى عالم صناعة الماس في مومباي مطلع ثمانينات القرن الماضي، وبعد فشله فيه توجه إلى تجارة الفحم والموانئ.

وبعد سنوات بات غوتام أداني يمتلك مجموعة شركات تعمل في صناعة الإسمنت، والطاقة، وامتلك مطارات، ووسائل إعلام، وغيرها من المؤسسات في مجالات مختلفة.

ويمتلك أداني أكبر شركات تشغيل الموانئ والمطارات في الهند، بالإضافة لأكبر شركة لتوزيع الغاز ومناجم الفحم في البلاد.

وبحسب مجلة "فوربس"، فإن مصالح مجموعة استثمارات أداني تغطي البنية التحتية والسلع وتوليد الطاقة ونقلها والعقارات.

واستحوذ أداني في أيلول/ سبتمبر 2020، أي في ظل ذروة أزمة "كورونا"، على 74 بالمئة من أسهم مطار مومباي الدولي، ثاني أكثر مطارات الهند ازدحاما، وهو الآن أكبر مشغل للمطارات في البلاد.

ويريد أداني أن يكون أكبر منتج للطاقة الخضراء في العالم وقال إنه سيستثمر ما يصل إلى 70 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.