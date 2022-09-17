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يستخدم لحماية البيت الأبيض.. واشنطن ترسل نظام دفاع جويّ متطوّر لأوكرانيا

17
SEPTEMBER
2022
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كشف المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي "ناسماس" في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح رايدر أن الأوكرانيين يعززون مكاسبهم في خاركيف بعد استعادة منطقة كبيرة، بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك.
ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 فبراير، قدمت الولايات المتحدة لهذا البلد أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ما هي أنظمة الدفاع ناسماس؟
ويعتبر نظام (NASAMS) للدفاع الجوي من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى، وهو نظام "أرض جو"، يمكنه تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد تهديدات صواريخ "كروز".

ووفق موقع "ريثون ميسلز أند ديفنس" المصنعة لهذا النظام فهو يمتاز بقدرته العالية على التكيف، وهو يتضمن "رادار دفاع جوي، وصواريخ متوسطة المدى".
بالإضافة للولايات المتحدة تمتلك 12 دولة نظام "ناسماس" بينها النرويج وفنلندا وإسبانيا وهولندا وعُمان وليتوانيا وإندونيسيا وأستراليا وقطر، ويستخدم في الدفاع عن العديد من "المناطق الحيوية".

ويستطيع هذا النظام إطلاق صواريخ "أيه أي أم-120" متوسطة المدى، وصواريخ "أيه أي أم- قصيرة المدى"، بحسب موقع "إير فورس-تكنولوجي".

ويستخدم النظام ردارا متطورا و12 قاذفة صواريخ يمكنها توجيه ضرباتها نحو الأهداف المعادية بشكل سريع، إذ يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفا في وقت واحد.
ويعتبر النظام مناسبا للعمليات العسكرية النهارية والليلة وفي جميع الأحوال الجوية، ويمكن حمله على شاحنات أو تحميله على عربات السكك الحديدية.
ويشير تقرير نشره موقع "ديفنس نيوز" إلى أن هذا النظام يستخدم لحماية المجال الجوي فوق البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

 

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