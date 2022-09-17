وزارة الطاقة الإسرائيلية: بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز «كاريش» بشبكة الأنابيب الإسرائيلية

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الجمهورية -

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، امس الجمعة، بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز «كاريش» بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتأتي تلك الخطوة في ظلّ عدم تبلور اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك رغم الكلام عن تقدم وإيجابيّة على صعيد المفاوضات.

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلاً عن الوزارة الإسرائيلية إلى أنّه ستُجرى عمليات اختبار لمنصة الحفر الموجودة في «كاريش» فضلاً عن إجراء اختبارات لنظام ضخّ الغاز الطبيعي من المنصة إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ عمليات الفحص لا تشمل بدء استخراج وانتاج الغاز الطبيعي من الحقل المُشار إليه.

وأشارت وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أنّ الاستعدادات تتمثل بإجراء اختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من شواطئ شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل الغاز الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، وذلك من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.