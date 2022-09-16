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الشرطة توقف المتّهمين بتهمة الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان

16
SEPTEMBER
2022
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أوقفت الشرطة الفرنسيّة، لاعبة باريس سان جيرمان السابقة، أميناتا ديالو، و4 أشخاص آخرين، بتهمة الاعتداء على زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي، في تشرين الثاني 2021.

حمراوي كانت تعرّضت لاعتداء في 4 تشرين الثاني الماضي، عندما كانت في سيارةٍ مع ديالو، بعدما أوقفها مجهولون واعتدوا عليها بالضرب، الأمر الذي أدّى إلى ابتعادها عن الفريق بسبب الإصابة.

وارتبطت حادثة الاعتداء على حمراوي، بمنافستها من قِبل زميلتها ديالو في الفريق، كما أشارت الصحافة الفرنسية إلى أن العمليّة قد تكون انتقاميّة من قِبل زوجة اللاعب السابق إريك أبيدال، بسبب علاقة حمراوي به.

وكان أبيدال اعترف بأنه كان على علاقةٍ بحمراوي، حين كانت لاعبةً في برشلونة، في حين كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي.
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