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إزدراء الأديان.. محكمة أوروبية تسقط عن مغنية بوب بولندية تهمة إزدراء الكتاب المقدس

16
SEPTEMBER
2022
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أسقطت محكمة عن مغنية البوب البولندية، دوروتا رابيتسيوسكا، تهمة ازدراء الكتاب المقدس، التي ووُجهت لها سابقا بناء على تصريح قالت فيه إن كتّاب الكتاب المقدس كانوا يشربون الخمر والحشيش.
وكانت محكمة وارسو أصدرت حكما يقضي بتغريم المغنية، المعروفة باسم "دودا"، قبل 10 سنوات لإدلائها بالتعليقات خلال مقابلة تلفزيونية.

بيد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قالت إن تصريحاتها تندرج ضمن حقها في حرية التعبير.

وأمرت المحكمة السلطات البولندية بدفع مبلغ 10 آلاف يورو على سبيل التعويض.
وتصل قيمة التعويض إلى ما يزيد على تسعة أضعاف الغرامة التي حكمت بها محكمة وارسو.
وكانت المغنية، البالغة من العمر 38 عاما، قد أدلت بتعليقاتها أصلا خلال مقابلة تلفزيونية في عام 2009.
وأثناء بث المقابلة قالت إنها على الرغم من كونها تؤمن بوجود "قوة عليا"، إلا أنها مقتنعة بوجود الديناصورات أكثر من اقتناعها بالكتاب المقدس.

وأضافت: "من الصعب تصديق شيء كتبه أناس كانوا يشربون الخمر ويدخنون الحشيش".
ووجهت لها التهمة في العام التالي، وأدانتها محكمة وارسو عام 2012، وحكمت عليها بفرض غرامة قدرها 5000 زلوتي (ما يعادل 1060 يورو).

وقضت محكمة في ستراسبورغ بأنه على الرغم من أن تصريحاتها يمكن أن تصدم مؤمنين، إلا أنه لم يثبت أنها ستفضي إلى إثارة عنف أو كراهية، وبناء على ذلك فهي تخضع لحقها في حرية التعبير.
وعلى الرغم من أنها تعد واحدة من أبرز مغنيات البوب نجاحا في بولندا، فهي أيضا معروفة بأنها كاتبة أغنيات وممثلة ومنتجة موسيقية وشخصية تلفزيونية.
وبزغ نجم دودا عندما كانت المغنية الرئيسية لفريق "فرجين" لموسيقى الروك، قبل أن تستقل بأعمالها الفنية.

 

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