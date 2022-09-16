أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى مدّها بأسلحة تلبي حاجاتها

A + A -

تعرضت برلين لانتقادات متجددة من كييف الجمعة بشأن شحنات الأسلحة، إذ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية.



وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت الخميس أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينغو".



وقال كوليبا في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ "إنه لغز بالنسبة الينا: نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج اليه في المعارك".