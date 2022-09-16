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بالفيديو- حريق هائل طال كلّ طوابق ناطحة سحاب في الصين

16
SEPTEMBER
2022
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اندلع حريق ضخم فى ناطحة سحاب في الصين، وقد احترق مئات الأشخاص أحياء في هذا الحريق الذي شب في مدينة تشانغشا فى وسط الصين وفقاً لما ذكر التلفزيون العام، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا و الإصابات "غير معروف حتى الآن".

ناطحة السحاب تابعة لـ شركة تكنولوجيا، حيث التهمت النيران المبنى بالكامل وسط تصاعد أعمدة الدخان، والنيران التى طوقت المبنى بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن حريق اندلع فى مبنى إداري شاهق فى وسط مدينة تشانجشا، عاصمة إقليم هونان جنوب الصين بعد ظهر يوم الجمعة.

وأوضحت الصحف الصينية أن عشرات الطوابق من مبنى شركة تشاينا تيليكوم، للاتصالات الذى يزيد ارتفاعه عن 200 متر احترق بشدة، مما أدى إلى انتشار دخان كثيف وأوضحت التقارير الإعلامية، أن قوات الدفاع المدنى الصينية تمكنت من إخماد الحريق لكن عدد الضحايا لم يعرف بعد، حيث لا يعلم حتى الآن عدد من كان داخل المبنى المحترق، حيث وصل شكل المبنى لـ درجة التفحم وسط استمرار تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان الأسود الكثيف.

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