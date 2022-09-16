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بالفيديو- مشهد مروع: العثور على جثث مقيدة الأيدي قُتلت بعنف في إيزيوم بأوكرانيا

16
SEPTEMBER
2022
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قال حاكم إقليمي (الجمعة 16-9-2022) إنه جرى العثور على جثث مقيدة اليدين في موقع دفن جماعي في مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد.

وأضاف الحاكم أوليج سينيجوبوف في الموقع “نحن في موقع الدفن الجماعي لأشخاص، مدنيين دفنوا هنا، والآن بحسب معلوماتنا، فإنهم جميعا يحملون علامات على مقتلهم بطريقة عنيفة”.

وتابع قائلا “هناك جثث مقيدة اليدين من الخلف. كل واقعة سيتم التحقق منها وتقييمها بشكل قانوني ملائم”.

يذكر أن كييف كانت اتهمت مرارا القوات الروسية بارتكاب الكثير من الفظائع في الأراضي التي تسيطر عليها، ولا سيما في مدينة بوتشا في ضاحية كييف التي انسحبت منها نهاية مارس الماضي فيما تنفي روسيا أن تكون ارتكبت اي انتهاكات أو استهدفت مدنيين.
وقد أتى هذا الفصل الجديد من الاتهامات اثر انسحاب القوات الروسية مؤخرا من خاركيف، بعدما أطلقت كييف هجوماً مضاداً في شمال وشرق البلاد والجنوب أيضاً ، وسيطرت على مساحات واسعة فيها.

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