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الكرملين يعلق على "محاولة اغتيال بوتين"

16
SEPTEMBER
2022
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رد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، على ما نشرته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكون قوله إن ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن محاولة اغتيال بوتين الأربعاء الماضي "غير صحيح".

وأفادت تقارير إعلامية غربية، في وقت سابق، عن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال، خلال عودته إلى مقره الرسمي، نفذتها دراجة نارية.

وذكرت التقارير أن "شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتين، مما تسبب في انفجار إطارها الأمامي، وتصاعد الدخان منها".


وأوضحت أن بوتين لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بالحادث.


وسافر بوتين صباح الخميس إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

 

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