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"غازبروم": لا أحد باستثناء روسيا يمكنه إمداد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز

16
SEPTEMBER
2022
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صرح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية "غازبروم" أوليغ أكسيوتين، بأنه لا يمكن لأي دولة، باستثناء روسيا، أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي احتياطيات سيبيريا ويامال.
وجاء هذا التصريح في كلمة لنائب رئيس مجلس إدارة "غازبروم" في الجلسة العامة بمنتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز.

وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات المسؤول الروسي:

العقوبات والوضع الاقتصادي الصعب يحفزان شركة "غازبروم" على العمل.
مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن تصبح بديلا لمصادر الطاقة التقليدية في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.
الصين تزيد الطلب على الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" حتى مع تباطؤ الطلب داخل الصين.
إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" سجلت في 10 سبتمبر الجاري مستوى تاريخيا.
صادرات "غازبروم" إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة تراجعت في الأشهر الثمان ونصف الشهر من العام الجاري بنسبة 38.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 84.8 مليار متر مكعب من الغاز.
إنتاج شركة "غازبروم" في الأشهر الثمان ونصف الشهر من العام الجاري تراجع بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 300.8 مليار متر مكعب.
إطلاق خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" يمكن أن يحل مشاكل الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

RIA Novosti
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