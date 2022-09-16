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سفير روسيا في واشنطن: أمريكا راعي بقر ضعيف البصر

16
SEPTEMBER
2022
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، يوم الخميس، إن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن تضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها وبآفاق تعافي الاقتصاد العالمي.

تصريحات السفير الروسي جاءت تعليقا على فرض قيود منتظمة ضد روسيا.

وقال "لم يعد عناد واشنطن التي تواصل دوامة العقوبات أمرا مفاجئا. فالسلطات الأمريكية ترفض الاعتراف بأن الخطوات الأحادية غير المشروعة لا يمكن أن تحقق أهدافها المعلنة. بل على العكس من ذلك، فإنها تضر بمصالح الولايات المتحدة في حد ذاتها" مشيرا أنها تضر أيضا بجهود تعافي الاقتصاد العالمي.

وأكد الدبلوماسي أن دليل ذلك هو ارتباك "حزمة القيود" المقبلة. وأضاف أنه فيما يتعلق بمسألة فرض العقوبات، الإدارة الأمريكية "تقفز في دوائر مثل راعي بقر ضعيف البصر، وتطلق النار دون تحديد الأهداف".

وأشار الدبلوماسي إلى أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على روسيا لا يمكن أن تؤثر على نهج موسكو وموقفها، ولن يكون من الممكن عزلها بتلك القيود.

وقال "أؤكد أن مثل هذه الخطوات العدائية لا يمكن أن تؤثر على مقاربات ومواقف بلادنا. إنها لن تؤدي إلا إلى التصعيد في تجميد الحوار الثنائي. ولن يكون من الممكن عزل روسيا بالعقوبات. وخير مثال على ذلك هو كثافة جدول الاجتماعات الدولية للرئيس فلاديمير بوتين في سمرقند خلال قمة أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون".

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