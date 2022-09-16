صحيفة تكشف عن فضيحة في وداع الملكة إليزابيت تطال الوفد الصيني

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قال ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، إنه رفض طلبا للسماح للممثلين الصينيين بدخول قاعة وستمنستر لوداع الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما ذكرته صحيفة بوليتيكو.

وبحسب الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، تساءل أحد المسؤولين البرلمانيين البريطانيين عما إذا كان رؤساء مجلس العموم ومجلس اللوردات يتمتعون بالسلطة الكاملة للوصول إلى قاعة وستمنستر خلال مناسبات وداع الملكة؟.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث.