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اكتشاف "أقدم قلب في العالم".. كم عمره ولمن يعود؟

16
SEPTEMBER
2022
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اكتشف علماء "أقدم قلب في العالم"، في حفرية عمرها 380 مليون عام تعود لسمكة، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ووجد باحثون من جامعة كيرتن في أستراليا أن القلب "محفوظ بشكل رائع" جنبا إلى جنب مع أعضاء أخرى متحجرة، هي معدة وأمعاء وكبد السمكة التي تشبه القرش.

ويمكن أن يلقي هذا الاكتشاف الضوء على كيفية تطور المخلوقات، بما في ذلك البشر، وفقا للعلماء.

وعثر الباحثون على الحفرية في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا، وقدروا أن القلب يعود لسمكة عاشت خلال العصر الديفوني، الذي يعود إلى ما قبل 419 مليون إلى 359 مليون سنة.

وتشير النتائج التي نُشرت في مجلة "ساينس" العلمية، إلى أن "الأعضاء تأتي من جسم سمكة من عائلة المفصليات، وهي مجموعة منقرضة من الأسماك المدرعة التي لها تشريح مشابه لسمك القرش الحديث".

حدث نادر جدا

• الباحثة الرئيسية كيت تريناجستيك وصفت الاكتشاف بأنه "رائع"، لأنه "من النادر جدا العثور على أنسجة رخوة من الأنواع القديمة محفوظة جيدا".

• أوضحت: "بصفتي عالمة حفريات درست الأحافير لأكثر من 20 عاما، فقد دهشت حقا عندما وجدت قلبا ثلاثي الأبعاد محفوظا بشكل جميل في كائن عمره 380 مليون عام".

• تريناجستيك قالت إن "قلوب هذه الأسماك كانت بجوار أفواهها، وتحت الخياشيم مباشرة".

 

 

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