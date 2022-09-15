لافروف: روسيا والصين تواصلان تنسيق أعمالهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة

وقال لافروف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرها عبر قناته على “تليغرام”، اليوم الخميس “لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي، وليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة”.