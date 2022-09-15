ملف منع انتشار الاسلحة النووية.. الصين تحذّر أميركا !

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حذرت الصين، الخميس، من أن القواعد العالمية التي تحظر انتشار الأسلحة النووية معرضة للخطر بسبب معايير منع الانتشار المختلفة المطبقة على إيران وحلفاء الولايات المتحدة.

وقال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانغ كون، إن "المعايير المزدوجة" تعني أن نصف قرن من الجهود المبذولة لتقييد حيازة الرؤوس النووية يمكن أن تبدأ في الانهيار، مما يدفع الدول نحو تجاوز العتبة النووية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف أنه "في إيران، كانت النقطة الأساسية للاتفاق النووي هي قصر وقت الاختراق على فترة سنة واحدة أو أكثر"، في إشارة إلى الفترة الزمنية اللازمة لتخصيب ما يكفي من المواد النووية لسلاح محتمل. وتابع: "مع ذلك، يتحدثون في أستراليا عن توفير أطنان من المواد الصالحة لصنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. هذه الإعفاءات تهدد بانهيار السد الذي يعيق الانتشار".