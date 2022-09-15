البعثة الروسية: صوتنا وبكين ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأزمة الأوكرانية

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أعلنت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا والمناهض لروسيا لم يذكر كلمة واحدة حول قصف كييف المنهجي لمحطة زابوروجيه النووية"، بحسب وكالة "روسيا اليوم"



وقالت بعثة روسيا الدائمة: "صوتت الدول الغربية في مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار مناهض لروسيا بشأن القضية الأوكرانية. ويكمن كعب أخيل في هذا القرار في أنه لا يوجد به كلمة واحدة عن القصف المنهجي لمحطة زابوروجيه النووية، وهي المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بضمان السلامة النووية والأمن النووي في العالم. والسبب بسيط وهو أن القصف نفذته أوكرانيا، التي تدعمها الدول الغربية وتدافع عنها بكل طريقة ممكنة".