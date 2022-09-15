6 ذئاب يغتصبون فتاتين في الهند ويقتلونهما خنقاً

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ألقت الشرطة الهندية، اليوم، القبض على ستة رجال متهمين باغتصاب وقتل شقيقتين عُثر على جثتيهما معلَّقتين على شجرة قرب قريتهما في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وتنتمي الشقيقتان، اللتان تبلغان 15 و17 عاماً، إلى مجتمع الداليت.

وقال قائد الشرطة المحلية سانجيف سومان إن الرجال استدرجوا الفتاتين إلى حقل حيث قاموا باغتصابهما وقتلهما بخنقهما بالحجاب.

وتظاهر العديد من السكان، بينهم أفراد أسرة الفتاتين، قرب القرية، مطالبين بمعاقبة المعتدين.

واعتقل أحد المشتبه بهم، وهو جار للضحيتين، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال سومان إن التشريح أكد أن الاغتصاب والاختناق تسببا في الوفاة.

وتم تسجيل ما يقارب 32000 حالة اغتصاب في عام 2021 وفقاً للأرقام الحكومية، برغم أن العديد من حالات الاغتصاب لم يتم الإبلاغ عنها.