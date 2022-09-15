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إتهمت سلطات طالبان الولايات المتحدة بـ"سلب" الأصول الأفغانية بعدما كشفت واشنطن عن خطط لتأسيس صندوق في الخارج لإدارة 3,5 مليارات دولار من إحتياطات أفغانستان الوطنية المصادرة.

وجمدت الولايات المتحدة أصولًا في المصرف المركزي قدرها سبعة مليارات دولار مع عودة طالبان إلى السلطة في آب العام الماضي، ما فاقم أزمة فقر تسبب بها انهيار النظام السابق وتعليق المساعدات الخارجية.

وفي وقت سابق هذا العام، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لتقسيم المبالغ النقدية ليخصص نصفها كمساعدات لأفغانستان والنصف الثاني لضحايا إعتداءات 11 أيلول التي أدت إلى غزو هذا البلد بقيادة الولايات المتحدة.