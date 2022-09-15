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ماذا حدث للدولار في مصر بعد نداء عاجل قبل 15 أيلول؟

15
SEPTEMBER
2022
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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر داخل 9 بنوك خلال منتصف تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر الدولار 19.34 جنيه شراء و19.42 جنيه للبيع.

وصعد سعر الصرف في تعاملات البنك الأهلي المصري من 19.34 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه لسعر البيع.

جدير بالذكر أن هذا الارتفاع يعتبر الصعود لليوم الثاني على التوالي، حيث صعد بقيمة 3 قروش أيضا خلال تعاملات أمس، ليصل إجمالي الارتفاع 6 قروش في يومين فقط.

وتحرك سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بزيادة 3 قروش، ليصل إلى 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه، لسعر البيع، كما زاد سعر صرف العملة الأمريكية في بنك إسكندرية مسجلا 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه لسعر البيع.

بينما مازال سعر صرف الدولار مستقر في تعاملات بنك مصر وفقا لآخر تحديث للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك مسجلا 19.34 جنيه للشراء، 19.40 جنيه لسعر البيع.

وكان الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، قد وجه نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".

وقال خلال برنامج التاسعة، على القناة "الأولى": "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني ألحق".

وأضاف يوسف الحسيني: "زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب ألحق".

روسيا اليوم
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